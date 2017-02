Iraque descobre adicional de petróleo

O Iraque informou que descobriu um adicional de 10 bilhões barris de petróleo, elevando suas reservas comprovadas totais para 153 bilhões de barris.

O ministro do Petróleo, Jabar Ali al-Luaibi, disse em um comunicado que o aumento decorre de sete campos de petróleo nas regiões central e sul do Iraque, sem dar mais detalhes acerca das localidades. Ele disse que o Iraque pedirá à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para adotar esse adicional.

O Iraque continuará a ser o maior membro da Opep, depois da Venezuela, Arábia Saudita e do Irã.

As receitas de petróleo representam quase 95% do orçamento do Iraque. Como outros exportadores de petróleo, sua economia foi duramente atingida pela queda dos preços.

