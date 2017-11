Iraque começa em junho a receber ofertas para explorar campos de petróleo e gás

O Iraque anunciou nesta segunda-feira que começará em junho a receber propostas para desenvolver projetos em nove campos de petróleo e gás, em uma tentativa de reforçar suas receitas no setor de energia.

Diretor do Departamento de Licenciamentos e Contratos do Ministério do Petróleo, Abdul-Mahdi al-Ameedi disse que a informação oficial detalhada para as nove áreas em questão virá a público no fim deste mês.

Al-Ameedi disse que as companhias que fazem ofertas para os projetos poderão pela primeira vez trabalhar na elaboração dos contratos, como um incentivo para elas. A autoridade disse que cinco dos nove campos ou blocos, como são chamados, são compartilhados com o Irã, três com o Kuwait e um fica no Golfo Pérsico.

O Iraque tem a quarta maior reserva de petróleo do mundo. Fonte: Associated Press.