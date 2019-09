Ipea reduz projeção do PIB de 2020 de 2,5% para 2,1%

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) reduziu a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para o ano que vem. A alta esperada passou de 2,5% para 2,1%. A revisão foi motivada pela deterioração do cenário internacional e pelo atraso na recuperação da confiança, especialmente do setor industrial, justificou José Ronaldo de Castro Souza Júnior, diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea.

"Nossa expectativa é que a atividade comece a se recuperar mais claramente em outubro, novembro e dezembro, no último trimestre do ano. Porque aí você já começa a ter impactos da melhora do cenário com as reformas e agora já começa a introduzir a redução adicional da taxa de juros, que demorar mais a ter impacto. O FGTS está ajudando, e a inflação de alimentos melhorando, o que melhora a renda especialmente dos mais pobres", enumerou Souza Júnior.

O PIB brasileiro deve ter um avanço de 0,2% no terceiro trimestre, em relação ao segundo trimestre do ano. Na comparação com o terceiro trimestre do ano anterior, o Ipea espera um crescimento de 0,7% no terceiro trimestre deste ano. O instituto manteve a sua projeção de alta de 0,8% no PIB do ano de 2019.