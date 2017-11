Ipea projeta aceleração da inflação em 2018 com alimentos, mas abaixo de 4,5%

Os alimentos vão puxar a aceleração da inflação em 2018, prevê o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mas que ainda ficará abaixo da meta de 4,5% do governo. Segundo o Ipea, a forte deflação de alimentos observada este ano (2017) não será observada no ano que vem, devido a elevação dos preços dos alimentos no mercado internacional.

"As perspectivas são de uma reversão nas quedas de preços dos alimentos, devido à diminuição da oferta mundial de grãos e da piora das condições climáticas e seus efeitos sobre a safra nacional", disse o Ipea.

"Contudo, a melhora dos fundamentos macroeconômicos, a elevada ociosidade da capacidade produtiva e a lenta recuperação do mercado de trabalho devem manter a inflação abaixo da meta de 4,5% em 2018. Mas não vai ficar abaixo da média de 3,5%", observaram os profissionais do instituto.