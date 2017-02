Ipea: produção deve ter alta anual de 2,1% em janeiro, a 1ª após 34 meses

A indústria brasileira deve mostrar em janeiro a primeira alta anual da produção em 34 meses, segundo o Indicador Ipea de Produção Industrial, divulgado pelo Grupo de Conjuntura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

A estimativa é de crescimento de 2,1% na comparação com janeiro de 2016, o que representaria o primeiro resultado positivo após 34 meses consecutivos de quedas, conforme apurado pela Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a dezembro de 2016, na série com ajuste sazonal, o Indicador Ipea de Produção Industrial indica que houve estabilidade.

Entre os indicadores coincidentes utilizados na previsão, a produção de aço apresentou desempenho positivo no primeiro mês de 2017, com avanço de 11,5% em relação a dezembro de 2016.

"O indicador de confiança do empresário também melhorou (5,1%), assim como o nível de utilização de capacidade (1,7%) e a venda de papel e papelão (0,5%)", ressaltou Leonardo Mello de Carvalho, técnico de planejamento e pesquisa do Grupo de Conjuntura do Ipea, em nota oficial.

Por outro lado, houve retração no volume de tráfego de carga em estradas com pedágio, com queda de 2,3% em janeiro ante dezembro, e na produção de automóveis, com redução de 14,4%.

