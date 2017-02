Ipea: investimentos crescem 3,9% em dezembro ante novembro

O País registrou reação dos investimentos na economia na reta final de 2016, segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) teve crescimento de 3,9% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal.

"A trajetória irregular dos investimentos segue indicando que a recuperação da economia será gradual", ponderou o técnico de planejamento e pesquisa Leonardo Mello de Carvalho, do Grupo de Conjuntura do Ipea, em nota oficial.

O resultado positivo de dezembro interrompeu uma sequência de cinco recuos consecutivos, mas não evitou que o indicador de investimentos encerrasse o quarto trimestre com uma queda de 3,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Na comparação com dezembro de 2015, o Indicador Ipea de FBCF cresceu 1,7% em dezembro de 2016. Ante o quarto trimestre de 2015, o investimento teve uma redução de 8,3% no quarto trimestre do ano passado. No ano de 2016, os investimentos despencaram 10,8%.

O avanço na passagem de novembro para dezembro foi consequência do aumento de 8,8% no consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came), calculado pela produção industrial doméstica mais importações, menos as exportações. Já o indicador de construção civil teve redução de 0,6% frente ao mês de novembro. Na comparação com dezembro de 2015, os dois componentes tiveram retração: -7,5% e -10,1%, respectivamente.

