IPCA para 2017 sobe de 3,33% para 3,40%, prevê Focus

Ainda sob a influência do aumento da tributação sobre combustíveis, os economistas do mercado financeiro elevaram suas projeções para o IPCA - o índice oficial de inflação - neste ano. O Relatório de Mercado Focus, divulgado há pouco pelo BC, mostra que a mediana para o IPCA em 2017 foi de 3,33% para 3,40%. Há um mês, estava em 3,46%. Já a projeção para o índice de 2018 seguiu em 4,20%, ante 4,25% de quatro semanas atrás.

Na prática, as projeções de mercado divulgadas nesta segunda-feira, 30, no Focus indicam que a expectativa é que a inflação fique abaixo do centro da meta, de 4,5%, em 2017 e 2018. A margem de tolerância para estes anos é de 1,5 ponto porcentual (inflação entre 3,0% e 6,0%).

No dia 20, o governo anunciou aumento da alíquota de PIS/Cofins sobre a gasolina, o diesel e o etanol. Parte deste reajuste levou ao aumento das projeções para o IPCA na semana passada, mas o impacto continuou no boletim desta semana. Na última sexta-feira, porém, o governo informou a respeito da redução do reajuste para o etanol, o que pode trazer impactos na próxima divulgação do Focus.

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2017 seguiu em 3,10%. Para 2018, a estimativa permaneceu em 4,19%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 3,48% e 3,98%, respectivamente.

Já a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 4,40% para 4,52% de uma semana para outra - há um mês, estava em 4,46%.

Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para julho de 2017 seguiu em 0,15%. Um mês antes, estava em 0,18%. No caso de agosto, a previsão de inflação do Focus foi de 0,25% para 0,30%, ante 0,25% de quatro semanas atrás.

Preços administrados

Na esteira dos aumentos de tributação sobre os combustíveis, o Relatório de Mercado Focus indicou mudança na projeção para os preços administrados neste ano.

A mediana das previsões do mercado financeiro para o indicador em 2017 passou de alta de 5,00% para elevação de 5,10%. Para 2018, a mediana permaneceu em 4,70%. Há um mês, o mercado também projetava aumento de 5,10% para os preços administrados em 2017 e elevação de 4,70% em 2018.

No dia 20, o governo anunciou elevação da alíquota de PIS/Cofins sobre a gasolina, o diesel e o etanol. Parte deste reajuste levou ao aumento das projeções para o IPCA na semana passada, mas o impacto sobre os preços administrados ainda não havia sido percebido. Na prática, muitas casas que abastecem o Focus promoveram ajustes no IPCA já na semana passada, mas alteraram os números referentes aos preços administrados apenas agora.

No último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), publicado em 22 de junho, o BC projetava alta de 5,9% para os preços administrados em 2017 e avanço de 5,5% em 2018. Estas estimativas tendem a ser atualizadas no próximo relatório, que sai em 21 de setembro.

