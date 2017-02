IPCA para 2017 cai de 4,70% para 4,64%, aponta Focus

À espera dos dados de inflação de janeiro, a serem divulgados na próxima quarta-feira, dia 8, os economistas do mercado financeiro reduziram suas projeções para o IPCA neste ano. O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 6, pelo Banco Central (BC), mostra que a mediana para o índice oficial de inflação em 2017 foi de 4,70% para 4,64%. Há um mês, estava em 4,81%. Já a projeção para o IPCA de 2018 permaneceu em 4,50%, mesmo patamar de quatro semanas atrás.

Na prática, as projeções de mercado divulgadas nesta segunda no Focus indicam que a expectativa é de que a inflação se aproxime do centro da meta, de 4,5%, em 2017 e 2018. A margem de tolerância para estes anos é de 1,5 ponto porcentual (inflação até 6,0%).

No comunicado que se seguiu à decisão de política monetária do dia 11 de janeiro, o Banco Central (BC) atualizou as projeções para a inflação em seu cenário de referência: 4,0% para 2017 e 3,4% em 2018.

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2017 seguiu em 4,45%. Para 2018, a estimativa seguiu em 4,50%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de, respectivamente, 4,55% e 4,50%.

Já a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de 4,76% para 4,70% de uma semana para outra - há um mês, estava em 4,84%.

Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para janeiro de 2017 passou de 0,51% para 0,47%. Um mês antes, estava em 0,58%. No caso de fevereiro, a previsão de inflação do Focus foi de 0,60% para 0,57%, ante 0,60% de quatro semanas atrás.

Preços administrados

O Relatório de Mercado Focus mostrou manutenção nas projeções para os preços administrados neste ano. A mediana das previsões do mercado financeiro para o indicador em 2017 seguiu em alta de 5,55%. Para 2018, a mediana foi de elevação de 4,80% para 4,70%. Há um mês, o mercado projetava aumento de 5,50% para os preços administrados em 2017 e elevação de 4,90% em 2018.

Em suas projeções atuais, divulgadas no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o BC espera alta de 6,0% para os preços administrados em 2017 e de 5,2% para 2018.

Outros índices

O Focus também mostrou que a mediana das projeções do IGP-DI de 2017 passou de 5,14% para 5,10% da última semana para esta. Há um mês, estava em 5,15%. Para 2018, a projeção foi de 4,90% para 4,80%. Quatro semanas atrás, estava em 5,00%.

Calculados pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os Índices Gerais de Preços (IGPs) são bastante afetados pelo desempenho do dólar e pelos produtos de atacado, em especial os agrícolas.

Outro índice, o IGP-M, que é referência para o reajuste dos contratos de aluguel, passou de 5,31% para 5,20% nas projeções dos analistas para 2017. Quatro levantamentos antes, estava em 5,21%. No caso de 2018, o índice foi de 4,70% para 4,75%, ante 4,85% de um mês atrás.

Já a mediana das previsões para o IPC-Fipe de 2017 foi de 5,07% para 4,77% no Focus. Um mês antes, a mediana das projeções do mercado para o IPC era de 5,19%. Para 2018, a projeção do IPC-Fipe permaneceu em 4,50%, mesmo patamar de um mês antes.

