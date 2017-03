IPCA mais baixo desde fevereiro de 2000 derruba juros futuros

A desaceleração do IPCA de fevereiro para 0,33%, ante 0,38% em janeiro e abaixo do piso das estimativas do mercado (+0,36% a 0,53%), ampara a queda dos juros futuros na manhã desta sexta-feira, dia 10.

O indicador oficial de inflação do País, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi o mais baixo para o mês de fevereiro desde 2000. O IBGE divulgou o dado na manhã desta Sexta-feira.

Às 9h30, o DI para janeiro de 2018 exibia 10,150%, de 10,250% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2019 estava em 9,67%, de 9,80%, enquanto o DI para janeiro de 2021 caía a 10,040% (mínima), de 10,20% no ajuste de quinta-feira, 9.

