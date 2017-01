IPCA de dezembro sobe 0,30%, ante alta de 0,18% em novembro, revela IBGE

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou dezembro com alta de 0,30%, ante uma variação de 0,18% em novembro, informou nesta quarta-feira, 11, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que iam de uma taxa de 0,28% a 0,44%, com mediana de 0,35%.

A taxa acumulada pela inflação no ano de 2016 foi de 6,29%, resultado dentro do teto da meta de tolerância estipulada pelo governo, de 6,5%. As previsões iam de 6,26% a 6,40%, com mediana de 6,34%.

A coordenadora de Índices de Preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos, concederá

entrevista ainda na manhã desta quarta-feira para comentar os resultados.

