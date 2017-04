IPCA-15 fica em 0,21% em abril, ante 0,15% em março, afirma IBGE

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,21% em abril, após subir 0,15% em março, revelou nesta quinta-feira, 20, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam inflação entre 0,16% e 0,35%, com mediana de 0,27%.

A alta em abril foi a menor para o mês desde 2006, quando havia ficado em 0,17%, informou o IBGE. A taxa acumulada em 12 meses diminuiu de 4,73% em março para 4,41% em abril, a mais baixa desde janeiro de 2010, quando o resultado ficou em 4,31%. Em abril de 2016, a taxa do IPCA-15 foi de 0,51%.

Com o resultado anunciado nesta quinta-feira, o IPCA-15 acumula aumento de 1,22% no ano. A taxa acumulada em 12 meses até abril foi de 4,41%, de acordo com o IBGE.

Veja Também

Comentários