IPCA-15 fica em 0,11% em setembro ante 0,35% em agosto, revela IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,11% em setembro, após ter avançado 0,35% em agosto. O resultado, divulgado nesta quinta-feira, 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma alta entre 0,05% e 0,30%, com mediana positiva de 0,14%.

O IBGE informou que a alta de 0,11% foi o resultado mais baixo para o mês de setembro desde 2006, quando havia ficado em 0,05%. Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 acumula aumento de 1,90% no ano. A taxa acumulada em 12 meses até setembro foi de 2,56% - o menor resultado desde fevereiro de 1999, quando estava em 1,80%.

O encarecimento dos combustíveis puxou o aumento de 1,25% nas despesas das famílias com Transportes em setembro no âmbito do IPCA-15. Responsável por 18% do orçamento das famílias, o grupo foi o que mais pesou na inflação do mês, com uma contribuição de 0,22 ponto porcentual para a taxa de setembro.

Os combustíveis ficaram 3,43% mais caros. O litro da gasolina subiu 3,76%, enquanto o etanol aumentou 2,57%. Já as passagens aéreas subiram 21,30% no período, segundo o IBGE.

