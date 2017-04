IPCA-15 e exterior amparam queda do dólar

O dólar opera em baixa nesta quinta-feira, 20, em meio ao recuo dos juros futuros em reação à alta de 0,21% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de abril. A prévia da inflação oficial do Banco Central ficou abaixo da mediana das projeções do mercado (0,27%) e levemente acima da taxa de 0,15% em março. Também é o menor resultado para o mês desde abril de 2006.

O mercado de câmbio acompanha ainda o viés negativo da moeda norte-americana em relação a divisas emergentes e ligadas a commodities no exterior em meio à alta de matérias-primas, como petróleo e cobre.

A aprovação do regime de urgência da reforma Trabalhista em comissão da Câmara na quarta-feira foi bem recebida, disse um operador de uma corretora de câmbio. Porém, segundo o mesmo profissional, não há motivos para comemoração porque continua forte a resistência de parlamentares, inclusive da base aliada, em relação à reforma da Previdência.

O fluxo cambial está no radar, segundo a fonte, porque nesta quinta tem leilão de venda de LTN E LFT do Tesouro, no fim da manhã, e essas operações costumam atrair investidores estrangeiros.

Às 9h48, o dólar à vista caía 0,26%, aos R$ 3,1379. O dólar futuro para maio recuava 0,46%, aos R$ 3,1425. No exterior, o petróleo Brent para junho subiu 0,20%, a US$ 53,13 por barril. O petróleo WTI para o mesmo mês avançava 0,26% na Nymex, a US$ 50,57 por barril.

