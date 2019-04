IPCA-15 de abril é o mais elevado para o mês desde 2015

A alta de 0,72% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) em abril foi a mais elevada para o mês desde o ano 2015, quando subiu 1,07%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado também foi o mais acentuado desde junho de 2018, quando o IPCA-15 foi de 1,11%.

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast esperavam uma alta entre 0,56% e 0,80% do IPCA-15 em abril, com mediana positiva de 0,67%.

A taxa acumulada em 12 meses pelo IPCA-15 acelerou de 4,18% em março para 4,71% em abril, acima do centro da meta de 4,25% perseguida pelo Banco Central.

O resultado foi o mais elevado desde março de 2017, quando a taxa em 12 meses era de 4,73%.

Em abril do ano passado, o IPCA-15 do mês foi de 0,21%.