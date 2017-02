IPCA-15 confirma tendência de queda da inflação, diz Temer através do porta-voz

Através de seu porta-voz, o presidente Michel Temer destacou o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - 15 (IPCA-15) de fevereiro divulgado nesta quarta-feira, 22. A menção foi feita durante a apresentação do porta-voz Alexandre Parola programada para comentar a aprovação de Alexandre de Moraes pelo Senado Federal como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A iniciativa de comentar o IPCA-15 soma-se a várias outras em que Temer tem tratado de enfatizar que os indicadores da economia apresentam sinais de melhora.

"O Presidente da República observa que a divulgação, na manhã de hoje, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o chamado IPCA-15, para o mês de fevereiro confirma a tendência de queda da inflação, que converge consistentemente para o centro da meta determinada para o ano de 2017, ou seja, 4,5% ao ano", afirmou Parola. "A taxa de 0,54% (do IPCA-15) é a mais baixa em cinco anos e traz o IPCA acumulado em 12 meses para 5,02%", completou.

Em janeiro, o IPCA, registrou uma alta de 0,38%, o menor patamar para o mês da série iniciada em 1979. Em seus discursos, o presidente tem destacado que, além da tendência de queda da inflação, o governo espera - assim como o mercado - que os juros também tenham retração.

Copom

Hoje, o Comitê de política Monetária do Banco Central (Copom) vai anunciar a nova taxa Selic. Das 68 instituições financeiras ouvidas pelo Projeções Broadcas, 67 preveem um corte de 0,75 ponto porcentual, de 13% para 12,25% ao ano. Só uma prevê redução mais agressiva, de um ponto.

