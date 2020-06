IPC-S tem deflação em todas as 7 capitais pesquisadas pela FGV em maio

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou deflação em todas as sete capitais que compõem a amostra no fechamento de maio, informou nesta terça-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). No mês, o indicador cheio caiu 0,54% e ficou 0,36 ponto porcentual abaixo da taxa de abril (-0,18%).

Na passagem da terceira quadrissemana para o fechamento de maio, quatro das sete capitais pesquisadas tiveram acréscimo nas suas taxas de variação: Brasília (-0,90% para -0,67%), São Paulo (-0,70% para -0,60%), Rio de Janeiro (-0,13% para -0,09%) e Belo Horizonte (-0,77% para -0,75%). Na outra ponta, aprofundaram a tendência de deflação Salvador (-0,32% para -0,39%), Recife (-0,20% para -0,22%) e Porto Alegre (-0,59% para -0,71%).