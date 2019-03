IPC-S sobe 0,61% na 3ª quadrissemana de março, após 0,57% na 2ª leitura, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou o ritmo de alta a 0,61% na terceira quadrissemana do mês de março, na comparação com 0,57% na segunda leitura, informou nesta segunda-feira, 25, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Na terceira medição, cinco das oito classes de despesa componentes do IPC-S apresentaram taxas mais elevadas. A maior influência, conforme a FGV, partiu do grupo Transportes (0,66% para 0,92%). Neste conjunto de preços, o destaque foi a gasolina, que ficou em média 1,64% mais cara no período, depois de 0,40% na segunda quadrissemana.

Os grupos Habitação (0,30% para 0,34%), Vestuário (0,32% para 0,44%), Despesas Diversas (-0,14% para -0,07%) e Educação, Leitura e Recreação (0,07% para 0,13%) foram os seguintes a pressionar o IPC-S para cima.

Na direção contrária, os seguintes conjuntos de preços ajudaram a conter um avanço maior do IPC-S, de acordo com a FGV: Alimentação (1,18% para 1,14%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,48% para 0,34%) e Comunicação (0,32% para 0,19%).