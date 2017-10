IPC-S da 3ª medição de outubro sobe em 3 das 7 capitais analisadas, diz FGV

A taxa de variação do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) foi mais alta em três das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de outubro em relação à segunda leitura do mês, divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 25. No geral, o IPC-S teve um leve avanço de 0,28% para 0,29% entre os dois períodos.

Por região, o IPC-S apresentou acréscimo na taxa de variação de preços em Salvador (0,11% para 0,14%), Rio de Janeiro (0,08% para 0,16%) e São Paulo (0,37% para 0,40%). Em Belo Horizonte (+0,47%) e em Porto Alegre (0,36%), o IPC-S repetiu a taxa de variação do período anterior. A taxa de variação do IPC-S recuou em Brasília (0,29% para 0,14%) e Recife (0,26% para 0,20%).