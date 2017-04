IPC-S cai em todas as 7 capitais analisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de abril

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de abril em relação à segunda leitura do mês. Os dados foram divulgados pela instituição nesta terça-feira, dia 25. No geral, o IPC-S teve alívio de 0,44% para 0,31% entre os dois períodos.

Em Belo Horizonte, o IPC-S teve deflação de 0,12% na terceira quadrissemana de abril ante alta de 0,02% na medição anterior. Nas outras seis capitais, apesar do alívio, o índice ainda ficou no campo positivo, com as seguintes taxas de variação: Salvador (0,16% para 0,12%) Brasília (0,59% para 0,35%), Recife (0,60% para 0,48%), Rio de Janeiro (0,97% para 0,85%), Porto Alegre (0,37% para 0,32%) e São Paulo (0,25% para 0,07%).

