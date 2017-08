IPC-S cai em 6 das 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de agosto, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de agosto na comparação com a primeira medição do mês, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 17. O IPC-S arrefeceu de 0,41% para 0,40% no período.

As cidades que tiveram alívio nas taxas de variação na segunda quadrissemana de agosto foram Salvador (0,53% para 0,41%), Brasília (0,45% para 0,44%), Belo Horizonte (0,41% para 0,39%), Recife (0,19% para 0,11%), Rio de Janeiro (0,34% para 0,30%) e São Paulo (0,48% para 0,44%). De acordo com a FGV, somente Porto Alegre registrou aceleração do índice no período, de 0,37% para 0,52%.

