IPC-S avança nas sete capitais pesquisadas pela FGV na última semana de julho

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou nas sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) entre a terceira e a quarta semana de julho. A maior alta foi observada em Brasília: 0,45 ponto percentual, ao subir de 0,01% na terceira semana para 0,46% na última semana do mês.

Também tiveram altas acima da média nacional, de 0,29 ponto percentual, as cidades de Belo Horizonte (0,38 ponto percentual, ao passar de 0,02% para 0,40 %) , Porto Alegre (0,38 ponto percentual, ao passar de -0,08% para 0,30 %) e Salvador (0,36 ponto percentual, ao passar de 0,16% para 0,52 %).

As outras três cidades pesquisadas tiveram as seguintes altas: Rio de Janeiro (0,29 ponto percentual, ao passar de zero para 0,29 %) , São Paulo (0,17 ponto percentual, ao passar de 0,24% para 0,41 %) e Recife (0,13 ponto percentual, ao passar de 0,25% para 0,38 %).

