IPC-Fipe sobe 0,78% na 1ª quadrissemana de janeiro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,78% na primeira quadrissemana de janeiro, desacelerando em relação ao aumento de 0,94% observado em dezembro, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na leitura inicial deste mês, três dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram com menor intensidade ou migraram para deflação. Foi o caso de Habitação (de 0,23% em dezembro para 0,14% na primeira quadrissemana de janeiro), de Alimentação (de 2,96% para 2,47%), e de Vestuário (de 0,11% para -0,02%). Além disso, a categoria Despesas Pessoais ficou estável na primeira prévia de janeiro, após mostrar alta de 0,36% no mês passado.

Por outro lado, os demais itens subiram com maior vigor ou reduziram deflação: Transportes (de 0,69% em dezembro para 0,82% na primeira quadrissemana de janeiro), Educação (de 0,04% para 0,57%) e Saúde (de -0,16% para -0,03%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de janeiro:

- Habitação: 0,14%

- Alimentação: 2,47%

- Transportes: 0,82%

- Despesas Pessoais: 0,00%

- Saúde: -0,03%

- Vestuário: -0,02%

- Educação: 0,57%

- Índice Geral: 0,78%