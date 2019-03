IPC-Fipe sobe 0,56% na 2ª quadrissemana de março

VARIEDADES Alok responde Roberta Miranda: 'preconceito com o trabalho de DJ'

INTERNACIONAL Bolsonaro manifesta apoio a construção de muro na fronteira dos EUA com o México

POLÍTICA Há muita fake news no Brasil, diz Bolsonaro a emissora americana

INTERNACIONAL Ex-presidente do Peru é preso alcoolizado

Enquete

Recentemente a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó foi demitida de seu cargo por posicionamentos "incompatíveis com o governo", entre eles a legalização do aborto. Você é a favor da legalização do aborto?

Sim Não Votar Resultados