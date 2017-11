IPC-Fipe sobe 0,31% na 1ª quadrissemana de novembro

ECONOMIA Produção industrial sobe 0,7% em setembro ante agosto no Reino Unido

ECONOMIA Com nova regra, Eletrobrás terá de cortar R$ 2 bi

Enquete

Mesmo com todas as campanhas de conscientização no trânsito, qual infração você continua a cometer?

Dirigir em velocidade acima da permitida Desrespeitar o sinal do semáforo Beber e dirigir Usar o celular ao volante Votar Resultados