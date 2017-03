IPC-Fipe registra deflação de 0,08% em fevereiro, 1ª para o mês desde 2012

A cidade de São Paulo registrou deflação de 0,08% em fevereiro, a primeira para o mês desde 2012, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado não apenas reverteu o avanço de 0,32% verificado em janeiro como aprofundou a deflação de 0,05% registrada na terceira quadrissemana de fevereiro.

O desempenho do IPC-Fipe de fevereiro veio dentro das expectativas de dez instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, que previam quedas de 0,11% a 0,01%, e exatamente em linha com a mediana, de -0,08%.

No primeiro bimestre do ano, o índice acumulou inflação de 0,24%. No período de 12 meses encerrado em fevereiro, a alta do IPC-Fipe foi de 4,43%.

Em fevereiro, os custos de Alimentação recuaram 0,69%, contrastando com o ganho de 0,16% observado no mês anterior. Já os de Transportes diminuíram 0,17% no mês passado, ante avanço de 0,50% em janeiro, e as Despesas Pessoais caíram 0,13% em fevereiro, após subirem 0,12% um mês antes.

Além disso, dois dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram com menos força em fevereiro do que no mês anterior. Foi o caso de Educação (de +6,51% em janeiro para +0,13% em fevereiro) e de Saúde (de +0,70% para +0,69%).

Por outro lado, os custos de Habitação tiveram alta de 0,36% em fevereiro, depois de ficarem praticamente estáveis em janeiro, com acréscimo marginal de 0,01%.

Já os preços de Vestuário caíram em ritmo menos acentuado no mês passado, de 0,42%, após recuarem 0,86% em janeiro.

Veja abaixo como ficaram os itens que compõem o IPC-Fipe em fevereiro:

Habitação: 0,36%

Alimentação: -0,69%

Transportes: -0,17%

Despesas Pessoais: -0,13%

Saúde: 0,69%

Vestuário: -0,42%

Educação: 0,13%

Índice Geral: -0,08%

