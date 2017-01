IPC-Fipe desacelera para 0,69% na 2ª quadrissemana de janeiro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,69% na segunda quadrissemana de janeiro, mostrando desaceleração ante o ganho de 0,75% observado na primeira quadrissemana do mês, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Três dos sete componentes do IPC subiram com menos força na segunda quadrissemana do que na leitura anterior. No caso de Habitação, os custos avançaram 0,71%, após registrarem acréscimo de 1,01% na primeira quadrissemana de janeiro. Em Despesas Pessoais, a alta foi de 0,70% na primeira quadrissemana para 0,46% na segunda, e em Vestuário, de 1,32% para 0,67%.

Por outro lado, os preços dos demais itens avançaram de forma mais acentuada na última pesquisa. O destaque foi Educação, com salto de 2,66% na segunda quadrissemana, comparado à alta de 0,99% na primeira prévia do mês. Já em Alimentação, o aumento foi de 0,46% na primeira quadrissemana para 0,63% na segunda; em Transportes, de 0,65% para 0,69%; e em Saúde, de 0,29% para 0,35%.

Veja abaixo as variações dos componentes do IPC na segunda quadrissemana de janeiro:

Habitação: 0,71%

Alimentação: 0,63%

Transportes: 0,69%

Despesas Pessoais: 0,46%

Saúde: 0,35%

Vestuário: 0,67%

Educação: 2,66%

Índice Geral: 0,69%

Veja Também

Comentários