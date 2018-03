IPC-Fipe cai 0,42% em fevereiro e acumula leve inflação de 0,04% no 1º bimestre

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, caiu 0,42% em fevereiro, contrastando com a alta de 0,46% observada em janeiro e ampliando a queda de 0,23% registrada na terceira quadrissemana do mês passado.

O resultado de fevereiro ficou dentro de 12 projeções colhidas pelo Projeções Broadcast, que iam de deflação de 0,46% a 0,15%, mas abaixo da mediana, de -0,30%.

No primeiro bimestre do ano, o IPC-Fipe teve ligeira alta de 0,04%. No período de 12 meses até fevereiro, o índice acumulou inflação de 2,07%.

Em fevereiro, aprofundaram queda ou migraram para deflação os grupos Habitação (de -0,17% em janeiro para -0,44% no mês passado), Alimentação (de 1,15% para -0,95%), Despesas Pessoais (de -0,79% para -0,84%) e Vestuário (de -0,18% para -0,24%).

Além disso, desaceleraram os segmentos de Transportes (de 1,63% para 0,45%), Saúde (de 0,31% para 0,29%) e Educação (de 3,02% para 0,01%).

Veja abaixo como ficaram os itens que compõem o IPC-Fipe em fevereiro:

- Habitação: -0,44%

- Alimentação: -0,95%

- Transportes: 0,45%

- Despesas Pessoais: -0,84%

- Saúde: 0,29%

- Vestuário: -0,24%

- Educação: 0,01%

- Índice Geral: -0,42%