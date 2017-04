IPC-Fipe avança 0,31% na 1ª quadrissemana de abril, após subir 0,14% em março

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,31% na primeira quadrissemana de abril, ganhando força em relação ao aumento de 0,14% verificado no resultado fechado de março, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Os custos de quatro dos sete componentes do IPC-Fipe avançaram de forma mais acentuada na primeira leitura de abril do que no mês passado. Foi o caso de Habitação (de +0,19% em março para +0,32% na primeira quadrissemana de abril), de Alimentação (de +0,34% para +0,84%), de Despesas Pessoais (de +0,17% para +0,23%) e de Saúde (de +0,72% para +0,87%).

Além disso, os preços de Vestuário tiveram alta de 0,05% na primeira prévia de abril, revertendo baixa de 0,04% em março.

Por outro lado, os custos de Transportes recuaram com mais vigor na primeira quadrissemana de abril, registrando queda de 0,61%, após o declínio de 0,49% observado no mês passado. Já os custos de Educação subiram 0,06%, repetindo a variação de março.

Veja abaixo como ficaram os itens que compõem o IPC-Fipe na primeira quadrissemana de abril:

Habitação: 0,32%

Alimentação: 0,84%

Transportes: -0,61%

Despesas Pessoais: 0,23%

Saúde: 0,87%

Vestuário: 0,05%

Educação: 0,06%

Índice Geral: 0,31%

