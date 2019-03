IPC deve fechar março em alta de 0,36% e 2019 em torno de 4%, prevê Fipe

O coordenador do IPC-Fipe, Guilherme Moreira, previu nesta terça-feira, 12, que o indicador que mede a variação dos preços na capital paulista deve fechar março com uma alta de 0,36% e o ano em torno de 4%. Em fevereiro, o indicador mostrou uma alta de 0,54%.

Muito da desaceleração prevista por Moreira para a inflação de março em São Paulo considera um arrefecimento dos preços dos alimentos na esteira da melhora prevista para o clima, com a redução na intensidade das chuvas. Soma-se ao efeito climático a baixa demanda que o desemprego tem provocado na economia.

"Para gente que acompanha preços, não vemos nenhuma pressão inflacionária vida da demanda. É só de custos", disse Moreira.

Ele cita como exemplo do quadro atual a mudança de padrão sazonal do setor de vestuário. "Não vemos mais nenhuma pressão de preços na entrada no mercado de coleções a cada nova estação nem aquelas grandes liquidações nas saídas de estações", disse Moreira.

De acordo com o coordenador da Fipe, o padrão sazonal não só dos vestuário, mas também de outros segmentos, só retornará à normalidade quando o País resolver a questão do desemprego. Ocorre, diz ele, que o desemprego será uma das variáveis que mais vai demorar para voltar ao padrão normal.

Moreira concorda com alguns economistas segundo os quais a questão do desemprego poderá levar todo o tempo do governo Bolsonaro para ser resolvida. "Se pegarmos o nível de emprego que chegou a 6,5%, vai demorar muito tempo para voltar à normalidade", disse o coordenador da Fipe.

Feijão, batata e alface

Feijão, batata e alface. Três alimentos que sintetizam a variação de 0,54% do IPC da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na primeira quadrissemana de março, conforme definiu Guilherme Moreira.

O feijão, de acordo com a tomada de preços da Fipe na capital paulista na primeira quadrissemana deste mês, teve seu preço aumentado em 59,69%. No ano, o grão já acumula alta de 80%. A batata teve seu preço majorado em 28,19% no período das últimas quatro semanas comparativamente às quatro semanas imediatamente anteriores. O preço da alface sofreu uma elevação de 25,23%.

Nos três casos, os aumentos dos preços estão relacionados ao clima. A alface, que dos três produtos é a que tem o ciclo de produção mais curto, está refletindo as fortes chuvas das últimas semanas sobre os cinturões verdes próximos da capital paulista. No caso do feijão e da batata, são chuvas e o forte calor ocorridos há mais tempo.

"O índice todo é feijão, batata e alface", disse Moreira.

Mas ele relativiza as pressões sob o diagnóstico de uma melhora do clima com o final do verão e já cita variações na ponta (média de preços na última semana em comparação com a semana anterior) que apontam para a diminuição do ritmo de alta, rumo à estabilidade.

Tirando os alimentos, a alta mais expressiva no IPC-Fipe na primeira leitura de março foi a do IPTU na capital paulista. Subiu 5,73%, mas já num ritmo menor que o aumento de 7,71% do fechamento de fevereiro.