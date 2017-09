"Investimentos vão ter um custo menor"

Qual a importância da TLP para a política de juros? Vai ajudar a diminuir a Selic?

A TLP é extremamente importante para a política de juros. Aumentará a capacidade do Banco Central de combater a inflação e controlá-la com juros menores. Hoje, o crédito que é relacionado à TJLP não afetado pela mudança na Selic.

Os críticos alegam que os investimentos ficarão mais caros.

Os investimentos tenderão a ficar na realidade de menor custo. Por quê? A introdução da TLP fomentará o mercado de capitais e ajudará o desenvolvimento de instrumentos que acessem diretamente o mercado de capitais, de longo prazo, a juros mais baixos. A existência hoje da TJLP, com juros subsidiados pelo Tesouro Nacional, faz com que não haja possibilidade de desenvolver o mercado de capitais de longo prazo no País.

Quais as consequências para o setor produtivo?

O setor produtivo em consequência terá maior acesso aos recursos. Disponibilidades de um mercado de capitais mais amplo e profundo. E a possibilidade, portanto, de ter acesso de recursos através do sistema bancário como diretamente do mercado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

