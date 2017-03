Investimentos estão aumentando e entrada de estrangeiros bateu recorde, diz Temer

O presidente Michel Temer comemorou nesta terça-feira, 7, os sinais de retomada da atividade e disse que isso o motiva a trabalhar ainda mais. Entre os sinais de retomada, Temer citou como exemplo o aumento do investimento estrangeiro direto, o bom resultado da balança comercial e a melhora das contas públicas.

"O investimento somou US$ 11,5 bilhões em janeiro. Isso mostra que está se restabelecendo a confiança no País. A balança comercial teve o melhor resultado desde o início da série histórica em 1989, as contas públicas registraram em janeiro o maior superávit da série e o risco Brasil caiu para 270 pontos", disse Temer durante a discurso na abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, o Conselhão.

"Esses, portanto, são alguns entre os muitos exemplos que revelam que nós temos posto a casa em ordem. Esses são resultados que nos motivam a trabalhar muito mais", disse o presidente.

Temer também comemorou o avanço das reformas estruturais e avaliou como "ousada" a agenda proposta pelo governo. "Estamos encarando com muita coragem, se não até com relativa ousadia, as reformas que o Brasil demanda e precisa. Não há atalhos nem passes de mágica nessa matéria. É preciso coragem e ousadia", disse.

O presidente lembrou que na reunião anterior do Conselhão, em novembro, o governo não havia aprovado o teto de gastos públicos. "Nós conseguimos em seguida com grande apoio do Congresso Nacional", disse, ao lembrar que também foi aprovada a reforma do ensino médio.

Temer demonstrou confiança com a tramitação da reforma trabalhista no Congresso Nacional. "Tenho convicção de que, com a nossa muito sólida base no Congresso, devemos aprovar a modernização da legislação trabalhista", afirmou.

"A todo momento as pessoas dizem que não pode continuar assim", disse Temer, ao comentar a legislação trabalhista. Por isso, argumentou o presidente, o governo dialogou com centrais sindicais e empregadores para costurar o consenso. A confiança na aprovação, disse Temer, é baseada no fato de que essa reforma trata de lei ordinária que exige maioria simples.

