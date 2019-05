Investimentos da Vale no 1º tri somam US$ 611 mi, sendo US$ 512 mi em manutenção

Os investimentos da Vale no primeiro trimestre atingiram US$ 611 milhões, queda de 31,35% em relação ao visto no mesmo período do ano anterior. Ante o quarto trimestre do ano passado houve forte retração de 59,19%. A maior parte desses recursos foi em investimentos para manutenção das operações existentes, item que recebeu US$ 512 milhões nos três meses. Novos projetos, portanto, receberam apenas US$ 99 milhões no período.

No trimestre da tragédia em Brumadinho, o investimento em manutenção foi dedicado especialmente às operações, que receberam US$ 350 milhões no trimestre. Houve, ainda, alocação de US$ 53 milhões em programas de saúde e segurança, US$ 34 milhões em gestão de barragens e a mesma cifra em programas administrativos.

Por área, o documento que acompanha o demonstrativo financeiro da Vale mostra que, do total investido nos três primeiros meses do ano, US$ 365 milhões em projetos relacionados a minerais ferrosos, US$ 193 milhões para metais básicos e US$ 50 milhões para o segmento de carvão.

Sobre os novos projetos, a mineradora cita que boa parte dos US$ 99 milhões foi destinada aos projetos Sistema Norte 240 Mtpa e Salobo III.