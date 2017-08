Investimentos crescem 1,4% em junho ante maio, mas recuam no 2.º tri, diz Ipea

O País registrou melhora nos investimentos na economia na passagem de maio para junho, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) registrou elevação de 1,4% no período.

O crescimento foi puxado pelo Consumo Aparente de Máquinas e Equipamentos (Came), que é obtido através da soma da produção doméstica e das importações, excluídas as exportações. O Came apresentou alta de 4,1% em junho ante maio. Também mostrou bom desempenho o indicador de Construção Civil, que aumentou 1,8%, o primeiro avanço após três meses de resultados negativos.

Na comparação com junho de 2016, porém, o Indicador Ipea de FBCF recuou 10,7% em junho deste ano. A queda acumulada em 12 meses até junho ficou em 6,2%.

Segundo trimestre

No segundo trimestre, os investimentos diminuíram 1,3% em relação ao primeiro trimestre do ano. O consumo aparente de máquinas e equipamentos teve crescimento de 4% sobre os três primeiros meses de 2017, mas a construção civil encolheu 3,2%.

Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, Indicador Ipea de FBCF registrou uma perda de 7,1% no segundo trimestre deste ano.

Veja Também

Comentários