Investimento mostra recuperação e avança 3,4% em fevereiro, diz Ipea

O investimento mostrou recuperação em fevereiro, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) teve alta de 3,4% em relação a janeiro, na série com ajuste sazonal. Na comparação com fevereiro de 2016, entretanto, o indicador registrou queda de 1,0%.

O consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came) - uma estimativa dos investimentos em máquinas e equipamentos que corresponde à produção industrial doméstica mais as importações, excluídas as exportações - avançou 8,9% em fevereiro ante janeiro.

A produção doméstica de bens de capital saltou 7,2% em fevereiro. As exportações avançaram 15,4% em relação a janeiro, enquanto as importações de bens de capital permaneceram estáveis, com ligeiro avanço de 0,1%. Já o indicador de construção civil teve aumento de 0,3% em fevereiro ante janeiro.

O crescimento da FBCF na passagem de janeiro para fevereiro contribuiu para amenizar a queda acumulada pelo indicador em 12 meses, que passou de 9% para 7,9%, ressaltou o Ipea.

