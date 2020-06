Investimento Direto no País é o menor resultado para meses de maio desde 2018

Em um ambiente de incertezas sobre o futuro do Brasil, na esteira da pandemia do novo coronavírus e da crise política no governo de Jair Bolsonaro, os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 2,552 bilhões em maio, informou nesta quarta-feira, 24, o Banco Central. Este é o menor montante para um mês de maio desde 2018, quando o IDP foi de US$ 2,004 bilhões.

O resultado ficou acima das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 1,100 bilhão a US$ 2,000 bilhões, com mediana de US$ 1,500 bilhão. Pelos cálculos do Banco Central, o IDP de abril indicaria entrada de US$ 1,500 bilhão.

No acumulado do ano até maio, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo somou US$ 20,595 bilhões.

A estimativa do BC para este ano é de IDP de US$ 60,0 bilhões. Este dado, no entanto, foi divulgado no fim de março.

No acumulado dos 12 meses até maio deste ano, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 67,495 bilhões, o que representa 4,04% do Produto Interno Bruto (PIB).