Investimento direto da China no exterior cai 39% em dezembro, a US$ 8,41 bilhões

O investimento direto da China no exterior realizado por empresas não financeiras totalizou US$ 8,41 bilhões em dezembro, queda de 39,4% em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais.

Em novembro, o investimento direto externo não financeiro cresceu 76,5%, para US$ 15,74 bilhões.

Para o ano inteiro, o investimento direto do país no exterior aumentou 44,1%, para US$ 170,11 bilhões, informou o Ministério do Comércio em comunicado no site.

Em 2015, o investimento direto das empresas não financeiras cresceu 14,7%, para US$ 118,02 bilhões, disse o ministério. Fonte: Dow Jones Newswires.

