O investimento direto da China no exterior, desconsiderando-se o setor financeiro, totalizou US$ 9,55 bilhões em março, representando alta de 10% ante igual mês do ano passado, segundo o Ministério de Comércio chinês.

No primeiro trimestre, porém, os investimentos chineses no exterior tiveram queda anual de 1,14%, a US$ 25,5 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.