Investimento cresce 1,4% de agosto para setembro, diz Ipea

O investimento cresceu 1,4% de setembro para agosto, segundo o Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF). Em comparação com igual mês do ano passado, houve expansão de 7,5%. No terceiro trimestre, a alta foi de 7,5%, ante igual período de 2018.

Em 12 meses até setembro e no acumulado do ano, o investimento subiu 3%. "Esse crescimento elevado no período deveu-se, em parte, às importações de plataforma de petróleo. Excluindo o efeito das plataformas, o crescimento no terceiro trimestre teria sido de 1% na margem e de 1,3% na comparação interanual", informou o Ipea, em nota.

A FBCF é composta por três segmentos: máquinas e equipamentos, construção civil e outros ativos fixos. Em setembro, o investimento em máquinas e equipamentos cresceu 1,6% frente a agosto, sendo que houve alta de 40,5% nos componentes importados e queda de 18,5% nos nacionais. Enquanto os investimentos na construção civil evoluíram 1,2% em relação ao mês anterior, o segmento "outros ativos fixos" apresentou recuo de 3%.

O Ipea destacou ainda que o desempenho se manteve positivo na comparação com o mês de setembro do ano passado. A construção civil avançou 3,8% e "outros ativos fixos" expandiram 2,6%.

O segmento de máquinas e equipamentos registrou crescimento de 14,3%, influenciado pelas importações de plataformas de petróleo. Parte deste resultado tem relação com o forte aumento de 130% das importações de bens de capital ante setembro de 2018.