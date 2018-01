Investidor nos EUA move ação contra JBS e Batistas

O documento diz que os Batistas operavam a JBS como "organização criminosa" e usaram o controle sobre o presidente da Pilgrim's, William Lovette, para que a empresa cometesse crimes, trazendo danos financeiros quando o cartel foi descoberto - Foto: Wikipedia Commons

Um investidor da Pilgrim's Pride (PPC), empresa controlada pela JBS nos EUA, ingressou com ação contra os irmãos Wesley e Joesley Batista e a JBS. Ele diz que os empresários infringiram leis federais americanas com "injusto enriquecimento, abuso de controle e má gestão".

Segundo Malka Raul, a Pilgrim's teve prejuízos, inclusive com perda de valor de mercado, de fevereiro de 2014 para cá. Ele cita que a Pilgrim's foi levada a participar de cartel para determinar preços de frangos no mercado americano. Além da compensação pelas perdas, ele solicita julgamento em tribunal.

De acordo com Raul, os Batistas levaram a PPC a divulgar "informações enganosas" ou omitir dados relativos às reais condições financeiras. Ele destaca que Wesley e Joesley eram, respectivamente, presidente e presidente do conselho da JBS e "estão atualmente presos devido a uma década de crimes em benefício da JBS, incluindo pagamento de suborno para autoridades brasileiras, bancos, e fiscais de inspeção alimentar".

A ação também mira em Gilberto Tomazoni (diretor de operações), André Nogueira (presidente da JBS USA), Tarek Farahat (ex-presidente do conselho da JBS), William Lovette (presidente da Pilgrim's) e outros seis executivos.

O documento diz que os Batistas operavam a JBS como "organização criminosa" e usaram o controle sobre o presidente da Pilgrim's, William Lovette, para que a empresa cometesse crimes, trazendo danos financeiros quando o cartel foi descoberto.

O caso foi revelado em 2016, quando o distribuidor de alimentos Maplevale Farms moveu ação coletiva contra Pilgrim's, na qual afirmava que a empresa "conspirou desde 2008 para manipular preços de frangos".

Procuradas, a JBS e a J&F (empresa de Joesley e Wesley Batista, que controla a JBS) não quiseram comentar. Os dois irmãos estão presos na carceragem da Polícia Federal em São Paulo desde setembro do ano passado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.