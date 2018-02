Investidor mantém postura defensiva e dólar sobe 0,15%

Por lá, prevaleceram as incertezas quanto à política monetária e o temor de paralisação do governo Donald Trump, no caso de fracassar o acordo em torno do orçamento do país - Foto: iBovespa

O nervosismo dos mercados internacionais e a proximidade do feriado de carnaval no Brasil incentivaram o investidor a buscar posicionamento defensivo no mercado doméstico, o que manteve o dólar em alta ante o real. Com o cenário político nacional em segundo plano, as referências para os negócios vieram principalmente do mercado norte-americano. Por lá, prevaleceram as incertezas quanto à política monetária e o temor de paralisação do governo Donald Trump, no caso de fracassar o acordo em torno do orçamento do país.

Ao final dos negócios no mercado à vista, o dólar foi cotado a R$ 3,2795, com ganho de 0,15%. Pela manhã, no entanto, o dólar chegou a experimentar momentos de queda, atingindo a mínima de R$ 3,2568 (-0,55%), influenciada por fatores internos, como o fluxo positivo e a desaceleração da inflação medida pelo IPCA em janeiro (0,29%). À tarde, a busca dos investidores por ativos de segurança e a forte volatilidade levaram a cotação à máxima de R$ 3,3029 (+0,86%), mas o movimento foi amenizado.

"Desde ontem (quarta-feira) que o mercado está se alinhando para o período de inatividade durante o feriado", disse Ricardo Gomes da Silva, diretor da Correparti. "Embora as perdas nos Estados Unidos estejam mais ligadas a uma correção dos fortes ganhos recentes, não tem como o mercado não tomar proteção às vésperas do carnaval, uma vez que não se sabe o que vai acontecer nos Estados Unidos e na Europa", afirmou.

Apesar da falta de novidades no cenário político, operadores relatam um pano de fundo de incertezas diante do dificuldade do governo em aprovar a reforma da Previdência, tendo de lidar simultaneamente com as movimentações em torno das eleições. A uma plateia de cem empresários em Minas Gerais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou nesta quarta a se dizer confiante na aprovação da matéria este mês, mas admitiu que o governo não tem um "Plano B" para a Previdência.