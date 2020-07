Investidor estrangeiro retira R$ 274,706 milhões da B3 no pregão do dia 10

Em julho, a bolsa apresenta um saldo negativo de R$ 4,405 bilhões em recursos estrangeiros - (Foto: Reuters/ Paulo Whitaker/ Agência Brasil)

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 274,706 milhões da B3 no pregão da última sexta-feira, 10. Nesta dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,88%, aos 100.031 pontos, com giro financeiro de R$ 24,1 bilhões. Dos nove pregões, só um teve entrada líquida, no dia 03.

Em julho, a bolsa apresenta um saldo negativo de R$ 4,405 bilhões em recursos estrangeiros, resultado de compras de R$ 86,141 bilhões e vendas de R$ 90,546 bilhões.

No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 80,909 bilhões do mercado acionário brasileiro.