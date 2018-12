Investidor estrangeiro retira R$ 252,082 milhões da B3 no dia 19

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 252,082 milhões na B3 na última quarta-feira, 19. Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 1,08%, aos 85.673,53 pontos. O giro financeiro foi de R$ 16,5 bilhões.

Com o resultado do dia 19, o saldo acumulado em dezembro passou a ser negativo em R$ 35,389 milhões.

O mês começou com uma forte entrada de recursos, e o saldo positivo chegou a ficar próximo dos R$ 2 bilhões logo no segundo pregão de dezembro, no dia 4. Mas desde então, dos 11 pregões realizados, oito tiveram saída de recursos estrangeiros.

No ano, o saldo está negativo em R$ 9,548 bilhões.