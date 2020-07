Investidor estrangeiro retira R$ 16,604 milhões da B3 no primeiro pregão de julho

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 16,604 milhões da B3 no pregão da última quarta-feira, 1º de julho. No primeiro pregão de julho, o Ibovespa fechou em alta de 1,21%, aos 96.203,20 pontos, com giro financeiro de R$ 28,1 bilhões.

O volume é resultado de compras de R$ 12,927 bilhões e vendas de R$ 12,943 bilhões.

No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 76,521 bilhões do mercado acionário brasileiro.