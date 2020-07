Investidor estrangeiro ingressa com R$ 507,217 milhões na B3 no dia 29

No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 76,004 bilhões do mercado acionário brasileiro - (Foto: Reprodução)

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 507,217 milhões na B3 no pregão da última segunda-feira, 29. Neste dia, o Ibovespa fechou em alta de 2,03%, aos 95.735,35 pontos, com a melhora da percepção sobre a retomada da economia global. O giro financeiro na sessão foi de R$ 22,4 bilhões.

Em junho, a bolsa apresenta um saldo positivo de R$ 842,602 milhões em recursos estrangeiros, resultado de compras de R$ 305,420 bilhões e vendas de R$ 304,577 bilhões. Não é reportado um saldo mensal positivo desde setembro de 2019.

No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 76,004 bilhões do mercado acionário brasileiro.