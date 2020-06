Investidor estrangeiro ingressa com R$ 223,590 mi na B3 no dia 9

Não é reportado um saldo mensal positivo desde setembro de 2019. - ( Foto: Divulgação/ FIA)

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 223,590 milhões na B3 no pregão da última terça-feira, 9. Neste dia, o Ibovespa fechou em queda de 0,92%, aos 96.764,55 pontos, com um giro financeiro de R$ 31,3 bilhões.

A B3 divulga os dados sobre a participação do investidor estrangeiro com dois dias úteis de atraso. Porém, em razão do feriado de Corpus Christi, os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 12.

No mês de junho, a bolsa apresenta um saldo positivo em R$ 3,397 bilhões, resultado de compras de R$ 102,577 bilhões e vendas de R$ 99,179 bilhões.

Não é reportado um saldo mensal positivo desde setembro de 2019.

No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 73,450 bilhões do mercado acionário brasileiro.