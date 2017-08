'Investidor de investimento produtivo está com pé atrás', diz diretor da Abimaq

O diretor de competitividade da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Mário Bernardini, afirmou nesta quarta-feira, 30, que a demanda atual por máquinas e equipamentos no Brasil, por ainda estar baixa, indica que o "investidor de investimento produtivo está com o pé atrás".

Segundo ele, se as compras de máquinas e equipamentos não estão sendo feitas agora, significa que os investidores não estão apostando em melhora da economia nem para meados do ano que vem. "Caso contrário eles estariam comprando hoje", disse Bernardini. "Significa que eles não estão vendo ou não estão lendo a recuperação da atividade econômica".

Bernardini disse ainda que a projeção da Abimaq para a receita líquida do setor em 2017 varia entre queda de 2%, num cenário mais otimista, e de 5%, numa visão mais pessimista. No acumulado de janeiro a julho, o indicador apresenta queda de 5,6% em relação a igual período de 2016, com R$ 37,8 bilhões.

Veja Também

Comentários