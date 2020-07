Invepar: tráfego de passageiros em Guarulhos caiu 88% no 2º trimestre

Aeroporto Internacional de Guarulhos - (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

O tráfego de passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos caiu 88% no segundo trimestre em comparação com o primeiro trimestre deste ano, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 6, pela Invepar, gestora de mobilidade urbana e infraestrutura de transporte. Já entre maio e junho houve aumento de 35% no total de passageiros.

A Invepar pontua que o mês de junho e o segundo trimestre deste ano foram "períodos integralmente impactados pelos efeitos adversos relacionados ao coronavírus". No segmento internacional o recuo foi de 95% entre os trimestres, enquanto nos voos domésticos o número de passageiros caiu 86%. No recorte mensal, o avanço foi de 18% entre maio e junho para voos internacionais e de 38% no mercado doméstico.

A companhia também administra três linhas do Metrô do Rio de Janeiro. Nas linhas 1 e 2, houve recuo de 76% no número de passageiros transportados em comparação com o primeiro trimestre deste ano. Já na linha 4, o recuo foi de 79% ante o primeiro trimestre.

O movimento entre maio e junho no metrô carioca foi o mesmo visto no Aeroporto de Guarulhos, com aumento no número de passageiros transportados. A alta nas linhas 1 e 2 foi de 32%, enquanto na linha 4 houve avanço de 34% na quantidade de passageiros.

Já nas rodovias administradas pela Invepar, também houve aumento no tráfego entre maio e junho. As maiores diferenças foram registradas na LAMSA (+28%), Via Rio (+26%), CRA (+21%) e CLN (+21%). Em comparação com o primeiro trimestre de 2020, as principais quedas de tráfego foram registradas na LAMSA (-41%), CRA (-40%), CRT (-38%) e CBN (-38%).