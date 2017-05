Internautas propõem boicote a marcas da JBS

Depois de o grupo JBS ficar no centro das notícias da semana passada após o empresário Joesley Batista gravar diálogo com o presidente Michel Temer e com o senador Aécio Neves, dentro de acordo de delação premiada, internautas foram às redes sociais para propor um boicote às marcas da companhia. A JBS - que detém marcas como Friboi e Seara - faz parte da J&F Investimentos, holding que concentra negócios também em outras áreas. Fazem parte do grupo também o Banco Original e a Alpargatas. Esta última, comprada da Camargo Corrêa, é dona da Havaianas e também da marca de moda Osklen. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

