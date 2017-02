Intenção é reduzir gradualmente a multa do FGTS, diz ministro do Planejamento

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta terça-feira, 14, durante evento para lançamento do cronograma de saques do FGTS, que é intenção do governo reduzir gradualmente as multas, pagas pelas empresas tendo o fundo como referência, em caso de demissão de funcionários.

"Isso vai melhorar a eficiência da economia, vai reduzir o custo do empresário", afirmou. Dyogo citou ainda outras ações do governo, como as mudanças nos parâmetros do programa Minha Casa, Minha Vida. "Fizemos, na semana passada, a renovação do programa Minha Casa, Minha Vida. Significa, na prática, juros mais baratos para as famílias", disse.

Dyogo citou ainda que famílias com dificuldades para pagar prestação de financiamento poderá sacar até o equivalente a 12 prestações do FGTS. Antes, eram três prestações. "Medidas demonstram sensibilidade com a situação do trabalhador. Os trabalhadores começarão a ter acesso a estes recursos e poderão saldar dívidas e voltar a consumir, a dinamizar a economia brasileira", disse.

Participaram do evento sobre a liberação dos saques das contas inativas do FGTS o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o presidente da Caixa, Gilberto Occhi.

Veja Também

Comentários