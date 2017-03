Intenção de consumo do campo-grandense reage

A Intenção de Consumo do campo-grandense reagiu neste mês de março, atingindo 80,6 pontos frente a 79,2 pontos de fevereiro, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Também reagiu frente a março de 2016, quando estava em 76,2 pontos.



“Embora ainda na chamada zona negativa, o índice é o mesmo apresentado no mês de dezembro, que superou a média ao longo dos meses de 2016 e mostra evolução maior entre famílias com renda superior a 10 salários mínimos”, explica o presidente do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF-MS), Edison Araújo.



Avaliando os itens que compõe o índice, a melhor variação foi quanto à avaliação do emprego atual; seguida da avaliação em relação ao acesso a crédito para compra a prazo e perspectivas profissionais. O nível de consumo atual também apresentou melhora, de 2,1%.



Confira parte da pesquisa:

